Роскомнадзор намерен запрашивать у новых пользователей соцсетей паспортные данные

Эксперты опасаются злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Роскомнадзор намерен запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Как пишет "Коммерсант", такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных. По нему интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам.

Многие эксперты отнеслись к этой инициативе Роскомнадзора настороженно. По их мнению, в ней заложен риск злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Кроме того, "суперагрегатор согласий" может стать популярной мишенью для злоумышленников.