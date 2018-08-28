Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис "Яндекс.Видео"

Роскомнадзор заблокирует "Яндекс.Видео", если сервис до вечера четверга не удалит ссылки на пиратский контент.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Вадим Субботин. Он подчеркнул, что речь идет только о блокировке самого "Яндекс.Видео". Вопрос "в том ресурсе, который дает доступ к этому контенту", сказал Субботин.

Он добавил, что не знает, отразится ли на работе поисковика выполнение требований Роскомнадзора убрать ссылки из поисковой выдачи, и адресовал этот вопрос "к коллегам из Яндекса".

"Я уверен, любой поисковик способен поменять алгоритмы и исключить из выдачи пиратские ресурсы", — отметил Субботин.

Он также добавил, что Роскомнадзор направил "Яндексу" уведомление в понедельник вечером, ведомство готово к диалогу, однако "в четверг вечером" время исполнения предписания истекает.

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа". Роскомнадзор направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео".