Рослесхоз потребовал от властей Карелии предоставлять достоверные сведения о лесных пожарах

В федеральном штабе по тушению лесных пожаров обратили внимание республиканских властей на несвоевременность наращивания сил и средств в очагах возгорания.

Региональным лесным ведомствам Карелии, Курганской и Челябинской областей поручено проанализировать работу диспетчерских служб и исключить предоставление в федеральный центр недостоверной и несвоевременной информации о лесных пожарах. Об этом было заявлено на очередном заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, где обсуждались итоги минувшего пожароопасного сезона.

Как сообщили в Рослесхозе, участники заседания обратили внимание республиканских властей на необходимость кадрового усиления региональных диспетчерских служб, чтобы не допускать потерь времени при тушении лесных пожаров. В республике серьезно увеличились показатели горимости в сравнении с прошлым годом, неоднократно фиксировались угрозы перехода огня на населенные пункты, а значительное число пожаров доведены до категории крупных за счет несвоевременного наращивания сил и средств пожаротушения.