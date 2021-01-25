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Роспотребнадзор показал первое изображение нового штамма коронавируса

Новости. Общество
19:40, 25 Января 2021
фото: Роспотребнадзор
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Центр "Вектор" сфотографировал британский штамм коронавируса.

Фото опубликовано на сайте ведомства, сообщила "Лента.ру".

Изображение получено с помощью микроскопа в рамках изучения нового варианта вируса. Ученые исследуют "его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных".

В ведомстве подчеркнули, что разработанные ПЦР-тесты способны отличить вариантный вирус от немутантных форм. Также, по информации Роспотребнадзора, новые мутации COVID-19 не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона".

О появлении нового британского штамма коронавируса стало известно в декабре 2020 года. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах. В связи с новым вариантом COVID-19 многие страны мира, в том числе и Россия, временно прекратили авиасообщение с Великобританией.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что британский штамм коронавируса в настоящее время не представляет угрозы для России.

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