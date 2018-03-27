Росприроднадзор Карелии рассказал об уплате экосбора

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Подробные пояснения опубликованы на сайте министерства по природным ресурсам и экологии Карелии.
Согласно законодательству, экологический сбор обязаны платить организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связана с товарами, подлежащими утилизации, но сами они утилизацией не занимаются.
Производители, импортеры товаров, в том числе упаковки, обязаны утилизировать отходы от использования этих товаров.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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