Росприроднадзор Карелии рассказал об уплате экосбора

Подробные пояснения опубликованы на сайте министерства по природным ресурсам и экологии Карелии.

Согласно законодательству, экологический сбор обязаны платить организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связана с товарами, подлежащими утилизации, но сами они утилизацией не занимаются.

Производители, импортеры товаров, в том числе упаковки, обязаны утилизировать отходы от использования этих товаров.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".