«Россети Северо-Запад» до конца года завершат ремонт ЛЭП в Пудожском районе

У изолированного провода на линиях электропередачи есть специальная «одежда» — она защищает от снегопадов и штормовых ветров.

Чтобы не повредить изоляцию во время монтажа провода, его протягивают по раскаточным роликам. Так он не касается земли и не трется об опоры.

До конца декабря в Пудожском районе Карелии энергетики закончат установку 992 опор и более 53 километров изолированного провода. Электроснабжение одиннадцати поселков и деревень станет надежнее.

На видео электромонтер Иван Мелоев.