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Россия может открыть авиасообщение сразу со всеми странами 11 августа

Новости. Общество
20:40, 01 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС источники в авиаотрасли.

"Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.

По словам еще одного источника, такая идея действительно обсуждалась недавно на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. С сегодняшнего дня Россия частично возобновила международное авиасообщение только с тремя странами: С Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница России и Абхазии.

Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил, что вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение, прорабатывается.

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