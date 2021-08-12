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Россия снимет ограничения на полеты еще в три страны

Новости. Общество
19:30, 16 Августа 2021
фото: © usline.aero/Виталий Торхов

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Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Решение принято по итогам заседания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кроме того, увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

При этом продлевается приостановка авиасообщения с Танзанией.

Россия с 27 марта 2020-го прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства.

С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку. У каждой страны свои правила въезда.

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