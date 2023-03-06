Россиян предупредили о предстоящем подорожании вина

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Виноделы Крыма объяснили, что подорожание может быть связано с логистическими рисками.

Крымские виноделы готовятся в ближайшее время увеличить цены на свою продукцию из-за удорожания логистики и связанных с ней рисков, рассказали РБК участники винного рынка и ретейла. Оптовая стоимость крымских вин может вырасти от 3 до 15%.

Грядущее подорожание участники рынка объясняют усложнившейся доставкой вин с полуострова после произошедшего теракта на Крымском мосту.

До открытия Крымского моста в мае 2018 года основным транспортным коридором, который связывал полуостров с материковой частью России, была Керченская паромная переправа. После ЧП на мосту паромная переправа была вновь запущена для грузовиков, но возможности воспользоваться ей ограничены из-за очередей, поясняет Валерий Захарьин, владелец одного из крупнейших винодельческих предприятий Крыма — завода марочных вин «Инкерман». Свою винодельческую продукцию «Инкерман» отправляет по сухопутному коридору, проходящему через новые, вошедшие в состав России территории по маршруту Джанкой–Мелитополь–Мариуполь–Ростов-на-Дону.

Если раньше грузы из Крыма доставлялись в среднем за 36–48 часов, то теперь время доставки увеличилось больше чем в два раза — грузы едут от 72 до 168 часов, продолжает Захарьин. Транспортные тарифы, по его словам, выросли более чем на 85% — до 150 тыс. руб. за машину. «Основные сложности, влияющие на логистику, — плохие дороги, не ограниченные по времени комендантские часы, долгие проверки, близость данного маршрута к активной зоне проведения специальной военной операции на Украине», — перечисляет винодел.

Значительное изменение логистики уже отражается на закупочных ценах продукции, констатирует глава Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма. Цены растут непропорционально увеличению стоимости доставки: в зависимости от производителя и ценового сегмента подорожание может составлять до 15%.

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