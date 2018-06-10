Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:00, 10 Июня 2018

Россиянам предрекли цену в 100 рублей за литр бензина

По теме

Автоэксперт рассказал о преимуществе изношенных шин над новыми
10.06.18 16:40
ФСБ вводит новые требования при приеме на работу
10.06.18 16:15
"Питкяранта скоро превратится в филиал города Сортавала"
10.06.18 16:15
Все новости
Загрузка...

Соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны.

Как пишет Лента.ру, об этом заявили в Независимом топливном союзе (НТС), передает РБК.

В НТС отметили, что в случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года.

"Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться", — заявили в объединении.

Для решения проблемы они предлагают правительству отпустить розничную цену на бензин либо "в качестве экстренной меры" включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить "адекватную" доходность для независимых сетей.

8 июня стало известно, что нефтяные компании начали наращивать поставки бензина и дизельного топлива на оптовый рынок. Эти меры должны были стабилизировать ситуацию на рынке бензина. До этого Минфин отчитывался, что разработал документ, который позволит влиять на объемы продаж бензина на территории России, основная идея документа — возможность резкого повышения экспортных пошлин на бензин и дизельное топливо — эти же поправки, по словам заместителя министра энергетики Анастасии Бондаренко, и были направлены в Госдуму.

Цены на бензин в России резко подскочили за неделю с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля. В Госдуме это связали с ростом стоимости нефти на бирже и обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку. Российские нефтяные компании заявили, что готовы сдержать дальнейший рост цен.

По теме

Автоэксперт рассказал о преимуществе изношенных шин над новыми
10.06.18 16:40
ФСБ вводит новые требования при приеме на работу
10.06.18 16:15
"Питкяранта скоро превратится в филиал города Сортавала"
10.06.18 16:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 6
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
09.06.2018 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»