Россиянам рассказали, что делать с незаконными заборами соседей

В случае незаконной установки забора соседями по земельному участку необходимо обратиться в территориальный орган Росреестра или в региональный орган муниципального земельного контроля.

"Ваш сосед перенес забор и в результате незаконно занял часть вашего земельного участка. В таком случае можно обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля. Обращаться надо в регионе, где расположен ваш земельный участок", — говорится в сообщении Росреестра.

В ведомстве отмечают, что в территориальный орган можно обратиться с заявлением в электронном виде или на личном приеме.

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