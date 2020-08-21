Россиянам рассказали, как снизить затраты на отопление

Траты жильцов домов 1970–1980 годов постройки на отопление хотят сократить на 15%.

Для этого необходимо проводить модернизацию тепловых пунктов с установкой циркуляционных насосов в них. Союз потребителей направил в Минстрой предложение об утверждении типовых проектов такой модернизации. Расходы на проведение работ при этом предлагается возложить на жильцов, пишут "Известия".

Модернизация тепловых пунктов в старых домах устраняет неравномерность прогрева на разных этажах, обеспечивает автоматическое регулирование тепла по погоде, защищает внутренние сети от размораживания при авариях, а также дает возможность экономить на тепле около 15%, рассказал председатель Союза потребителей России (СПРФ) Петр Шелищ.

Стоимость модернизации составляет примерно 400 тысяч рублей, добавил он. Она возможна в тех домах, в которых есть свой тепловой пункт (как правило, 1970–1980 годов постройки).

Жильцы могут принимать решения о модернизации на общем собрании собственников, но сегодня процесс осложняется множеством бюрократических процедур.

"Облегчить процесс могло бы утверждение Минстроем разрешительной процедуры и типовых проектов модернизации тепловых пунктов – по сложности, срокам и стоимости, доступной для обычных людей", – говорится в обращении СПРФ в Минстрой и ЖКХ.