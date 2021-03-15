Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту

Почти 40 процентов россиян назвали комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более пяти тысяч рублей.

Об этом говорится в исследовании банка "Открытие" (есть в распоряжении "Ленты.ру").

Около 38 процентов готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей в месяц, 17 процентов — от 15 до 25 тысяч рублей. Только шесть процентов респондентов назвали сумму в 25 тысяч рублей комфортной. Согласно опросу, собираются брать ипотеку в этом году 15 процентов россиян, автокредит — 12 процентов, а потребительский кредит — 18 процентов.

Большинство респондентов (53 процента) ожидают дальнейшего роста цен на основные товары, услуги и недвижимость более чем на пять процентов. Около 44 процентов опрошенных считают, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки. Еще 30 процентов полагают, что лучше взять кредит из-за выгодных процентных ставок.

При этом 47 процентов россиян полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения, еще 30 процентов ожидают их повышения.