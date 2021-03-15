Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сосульки в центре Петрозаводска обещают увеличить число своих жертв (ФОТО) 9
Сегодня 06:40
Еще одна машина разбита глыбой льда в центре Петрозаводска 25
Сегодня 13:17
Эксперт назвала способ продлить жизнь на 25 лет 4
15.03.2021 22:00
Обледеневший снег упал с крыши и повредил машину в центре Петрозаводска 12
Сегодня 09:17
Подрядчик осушил гигантскую лужу в центре Петрозаводска (ФОТО) 5
Сегодня 07:15
Суд объяснил, чем грозит остановка строительства пристройки к БСМП Петрозаводска 6
Сегодня 14:52
У российского подростка во рту взорвался вейп и выбил ему зубы 4
15.03.2021 23:30

Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту

Новости. Общество
19:40, 16 Марта 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

Почти 40 процентов россиян назвали комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более пяти тысяч рублей.

Об этом говорится в исследовании банка "Открытие" (есть в распоряжении "Ленты.ру").

Около 38 процентов готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей в месяц, 17 процентов — от 15 до 25 тысяч рублей. Только шесть процентов респондентов назвали сумму в 25 тысяч рублей комфортной. Согласно опросу, собираются брать ипотеку в этом году 15 процентов россиян, автокредит — 12 процентов, а потребительский кредит — 18 процентов.

Большинство респондентов (53 процента) ожидают дальнейшего роста цен на основные товары, услуги и недвижимость более чем на пять процентов. Около 44 процентов опрошенных считают, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки. Еще 30 процентов полагают, что лучше взять кредит из-за выгодных процентных ставок.

При этом 47 процентов россиян полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения, еще 30 процентов ожидают их повышения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными

Аналитика

Сегодня 14:45
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Выковыривание изюма из булки" 1
Сегодня 14:40
В первый класс по новым правилам
Сегодня 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»