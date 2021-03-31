Россияне назвали самые популярные шутки на 1 апреля

Шутки про белую спину и спущенное колесо — самые популярные среди первоапрельских, но в целом разыгрывать друг друга в этот день в российских компаниях не принято.

Такие результаты показало исследование HeadHunter, материалы которого есть в распоряжении РИА Новости.

"Опрос показал, что самыми распространенными розыгрышами являются шутки про белую спину, меняют сахар на соль, разыгрывают про спущенное колесо. Офисные сотрудники заклеивают сенсор мышки скотчем, шутят про вызов к начальству, про ошибки в отчетах, еще одну зарплату или премию, меняют рабочий стол (компьютера) на картинку", — говорится в исследовании.

При этом 86 работников отметили, что 1 апреля в их компаниях, как правило, обходится без шуток. Чаще всего День смеха отмечают среди рабочего персонала, в предприятиях из сфер туризма, гостиниц, ресторанов, безопасности, транспорта и логистики, а также в автомобильном бизнесе.

При этом треть респондентов все-таки услышали шутки от коллег. Среди них больше мужчин, чем женщин (39 процентов и 27). В основном розыгрыши были смешными, но четыре процента респондентов обижались на попытки их подколоть.

Каждый пятый сотрудник отметил, что первоапрельский юмор не вызвал у них какой-либо реакции. Смешными розыгрыши чаще всего казались госслужащим (90 процентов), а также работникам в сферах добычи сырья (83 процента), закупок (78 процентов), автомобильного бизнеса (78 процентов) и банков (77 процентов).

Также треть участников исследования сами разыгрывали своих коллег.

Исследование проводилось с 19 по 25 марта 2021 года среди 11,3 тысячи российских соискателей.