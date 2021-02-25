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Россияне назвали свой главный страх во время пандемии

Новости. Общество
19:40, 26 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Почти 80 процентов россиян оказались не уверены в своем трудоустройстве во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в исследовании Edelman Trust Barometer 2021, сообщает Лента.ру.

Около 43 процентов опрошенных назвали потерю работы своим главным страхом. Вторым самым популярным опасением для россиян стала возможная утрата гражданских свобод (об этом заявил 61 процент респондентов). На третьем месте — боязнь заразиться коронавирусом (60 процентов).

В пятерке главных страхов также оказались глобальные климатические изменения, хакеры и киберпреступность. Большинство россиян считают, что главной задачей властей в 2021 году должно стать улучшение системы здравоохранения. Также важны повышение качества образования и борьба с бедностью. Опрос проводился в октябре-ноябре прошлого года.

Ранее экономист Олег Шибанов спрогнозировал возвращение безработицы к показателям до пандемии в 2022 году. По его словам, в следующем году данный показатель составит около 4,5 процента. В то же время эксперт подчеркнул, что в 2021 году безработица, вероятно, будет выше четырех процентов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале февраля заявил, что в марте в России может пройти очередная волна сокращений. По официальным данным, на конец января 2021 года в стране зарегистрировано 2,56 миллиона безработных.

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