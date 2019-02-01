Россияне получили доступ к персональному кредитному рейтингу

Граждане России с 31 января 2019 года могут узнать свой персональный кредитный рейтинг.

Согласно изменениям, теперь субъект кредитной истории имеет право в каждом бюро кредитных историй, в котором хранятся данные о нем, не более двух раз в год бесплатно и любое количество раз за плату без указания причин получить отчет по своей кредитной истории, включая индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории (при наличии).

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