Россияне получили доступ к персональному кредитному рейтингу

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Граждане России с 31 января 2019 года могут узнать свой персональный кредитный рейтинг.
Согласно изменениям, теперь субъект кредитной истории имеет право в каждом бюро кредитных историй, в котором хранятся данные о нем, не более двух раз в год бесплатно и любое количество раз за плату без указания причин получить отчет по своей кредитной истории, включая индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории (при наличии).
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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