Россияне смогут снимать наличку с карт в кафе, отелях и аптеках

Услуга будет доступна при оплате покупки. Об этом "Известиям" рассказали в платежных системах.

Так, MasterСard работает над тем, чтобы опция "Наличные с покупкой" была доступна в кафе, ресторанах и отелях. Для этого в платежной системе хотят расширить партнерскую сеть.

Visa, в свою очередь, прорабатывает возможность снятия средств в аптеках и на заправках.

Банки "Ак Барс" и "Зенит" также намерены ввести услугу в точках общепита и на заправках. Причем в "Ак Барс" планируют запустить опцию в качестве эксперимента уже во II квартале текущего года. Предполагается, что с карты будут списываться средства не только за позиции в меню, но и за выданные наличные, снять можно будет не более 5 тыс. рублей. Ожидается, что это позволит гостям заведения в том числе оставлять чаевые.

В Банке России полагают, что функция будет актуальна для удаленных, сельских и малонаселенных пунктов, где снять средства бывает проблематично, пишут "Известия".