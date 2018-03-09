Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
13:40, 09 Марта 2018

Россияне стали чаще останавливаться в отелях Финляндии

По теме

Карелия получит федеральные деньги на развитие детских поликлиник
07.03.18 12:56
РЖД предлагают финнам увеличивать перевозки контейнеров через Карелию
07.03.18 12:37
Более 4,5 тысяч безработных в Карелии открыли свой бизнес
07.03.18 12:05
Все новости
Загрузка...

Каждый четвертый турист приезжает в финские отели из России, пишет "Фонтанка".

Почти четверть ночей (23%), проведенных иностранцами в отелях и коттеджах Финляндии в январе, пришлись на туристов из России, сообщает Статистический центр страны.

Наши соотечественники останавливались в финских гостиницах на 6% чаще, чем в прошлом году, и стали самой большой группой гостей из-за рубежа с 164 тыс. ночёвок. За ними идут британцы (65 тыс.), французы (49 тыс.), немцы и датчане (по 42 тыс.).

В первый месяц зимы самым популярным туристическим регионом стала Лапландия. Россияне по-прежнему предпочитают приграничный и столичный регионы, уточняет "Фонтанка".

 

По теме

Карелия получит федеральные деньги на развитие детских поликлиник
07.03.18 12:56
РЖД предлагают финнам увеличивать перевозки контейнеров через Карелию
07.03.18 12:37
Более 4,5 тысяч безработных в Карелии открыли свой бизнес
07.03.18 12:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-09 14:34:54
Везите финнам деньги, идиоты.
Адольф
2018-03-09 13:51:22
Для наших людей побывать в нормальной стране с отличными дорогами и сервисом уже удовольствие, для немцев и французов : экзотика....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2018, 19:40
ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой
04.03.2018, 15:21
Одноклассники затравили девочку, ради которой поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
02.03.2018, 16:20
СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима
02.03.2018, 18:26
Нелидов прокомментировал приговор суда
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
05.03.2018, 16:39
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня"

Аналитика

07.03.2018 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
"А вдруг метеорит прилетит?" 8
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 12
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»