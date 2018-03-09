Россияне стали чаще останавливаться в отелях Финляндии

Каждый четвертый турист приезжает в финские отели из России, пишет "Фонтанка".

Почти четверть ночей (23%), проведенных иностранцами в отелях и коттеджах Финляндии в январе, пришлись на туристов из России, сообщает Статистический центр страны.

Наши соотечественники останавливались в финских гостиницах на 6% чаще, чем в прошлом году, и стали самой большой группой гостей из-за рубежа с 164 тыс. ночёвок. За ними идут британцы (65 тыс.), французы (49 тыс.), немцы и датчане (по 42 тыс.).

В первый месяц зимы самым популярным туристическим регионом стала Лапландия. Россияне по-прежнему предпочитают приграничный и столичный регионы, уточняет "Фонтанка".