Россияне стали чаще останавливаться в отелях Финляндии

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Каждый четвертый турист приезжает в финские отели из России, пишет "Фонтанка".
Почти четверть ночей (23%), проведенных иностранцами в отелях и коттеджах Финляндии в январе, пришлись на туристов из России, сообщает Статистический центр страны.
Наши соотечественники останавливались в финских гостиницах на 6% чаще, чем в прошлом году, и стали самой большой группой гостей из-за рубежа с 164 тыс. ночёвок. За ними идут британцы (65 тыс.), французы (49 тыс.), немцы и датчане (по 42 тыс.).
В первый месяц зимы самым популярным туристическим регионом стала Лапландия. Россияне по-прежнему предпочитают приграничный и столичный регионы, уточняет "Фонтанка".
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