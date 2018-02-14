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Новости. Общество
23:30, 14 Февраля 2018

Россияне закупились секс-игрушками перед Днем святого Валентина

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Онлайн-ретейлер Ozon сообщил, что в преддверии Дня святого Валентина в полтора раза выросли продажи товаров для взрослых.

Об этом сообщает Rambler News Service, пишет Лента.ру.

"Продажи товаров для взрослых выросли по отношению к среднему показателю января на 50 процентов в преддверии праздника", — сказали в Ozon, уточнив, что спрос на эти товары начал расти за пять дней до праздника.

Во вторник, 13 февраля, "Яндекс.Маркет" обнародовал данные о самых популярных товарах, которые россияне покупали перед 14 февраля. В список вошли подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметика, шоколад, футболки, чай, наборы для пикника, мобильные телефоны. По данным сервиса, перед праздником женщины ищут подарки активнее мужчин, однако последние делают более дорогие подарки.

Кроме того, сервис сообщил, что за год траты на сайтах знакомств перед праздником у россиян увеличились на треть: с января 2016 года по январь 2017-го на одного посетителя таких сайтов приходилось в среднем 2,5 платежа, в период с января 2017 года по январь 2018-го — уже 4,2 платежа.

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