Российские авиакомпании получат субсидии на приобретение отечественных вертолетов

Государственная поддержка авиаперевозчиков позволит обновить их парк воздушных судов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление федерального правительства, которое позволит российским авиакомпаниям получать субсидии от государства на уплату лизинговых или арендных платежей за вертолеты отечественного производства. Это позволит обновить парк воздушных судов и увеличить количество перевозок в труднодоступных районах страны, где используется такая техника.

Как пояснили в российском кабмине, господдержка будет распространяться на вертолеты, которые используются для региональных и местных перевозок. Размер субсидии зависит от года выпуска вертолета и его вместимости. Так, максимальную сумму – 56,9 миллиона рублей – можно получить на лизинг вертолета не старше одного года, рассчитанного на 11–30 пассажирских мест.

Программа субсидирования лизинговых затрат авиакомпаний стартовала в 2012 году, но все это время распространялась только на самолеты. Вопрос о ее расширении обсуждался в рамках рабочей поездки Михаила Мишустина в Камчатский край. С просьбой включить в программу вертолеты к главе правительства обратился гендиректор одного из отраслевых предприятий. Михаил Мишустин поддержал эту инициативу и после возвращения в Москву дал поручение Минпромторгу, Минтрансу и Минфину подготовить и внести в правительство соответствующий проект постановления.