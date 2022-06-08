Российский «Макдоналдс» показал свой новый логотип

Сменщик McDonald's в России представил новый логотип.

На новом логотипе российского «Макдоналдса» будут изображены две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

McDonaldʼs объявила о приостановке работы в стране 14 марта на фоне военной операции на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

В итоге активы выкупил предприниматель Александр Говор, развивавший рестораны сети в Сибири. В начале июня он сообщил, что заведения откроются в течение двух месяцев, сейчас туда набирают новых сотрудников.

По словам бизнесмена, к перезапуску готовы 840 точек. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому перечню блюд.