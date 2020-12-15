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Российскому миллиардеру построили яхту длиной в 142 метра

Новости. Общество
21:30, 15 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
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Владелец "Северстали", российский миллиардер Алексей Мордашов в ближайшее время получит построенную для него на немецкой верфи Lürssen 142-метровую яхту.

Как отмечается, яхту передадут новому владельцу в первом квартале 2021 года, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Forbes. Данное судно станет одним из крупнейших в мире в своем классе. Яхта Мордашова займет 10-е место в мировом рейтинге после яхты "A+", принадлежащей королевской семье Абу-Даби, и четвертое в российском рейтинге после Eclipse Романа Абрамовича, Dilbar Алишера Усманова и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко. По оценкам экспертов, строительство Nord могло обойтись его владельцу в сумму от 300 до 500 миллионов долларов в зависимости от внутренней отделки.

Ожидается, что шестипалубное судно сможет принимать до 36 гостей в 20 каютах. Известно, что яхта оснащена двумя вертолетными площадками, бассейном, спа-салоном и дайвинг-центром. Также ее пассажиры смогут воспользоваться джакузи, зоной для барбекю и пляжной зоной. Для обслуживания судна необходима команда из более чем 40 человек.

Как рассказал изданию источник, близкий к Мордашову, в настоящее время у миллиардера уже есть одна яхта — построенная в 2013 году 63-метровая Lady M. Однако продавать ее после приобретения нового судна он не планирует. Вероятнее всего, Lady M может перейти к одному из семерых детей Мордашова, считает собеседник Forbes.

Ранее сообщалось, что Мордашов вошел в пятерку наиболее разбогатевших российских предпринимателей по итогам 2019 года. Отмечалось, что за год он заработал 1,37 миллиарда долларов.

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Комментарии

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stranger
2020-12-15 21:43:46
Этот мордашов проектировал, а за тем на свои средства построил Череповецкий металлургический комбинат?
User
2020-12-15 21:34:05
А россияне получат ... без соли. Но в среднем у всех стабильность.
Беня
2020-12-15 21:55:22
User, так и скажи - жаба душит :) У тебя наверно даже надувной резинки нет, а у него 142 метра :)
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