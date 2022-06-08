Ростуризм запустить стандарт «все включено» в отелях в 2023 году

Стандарты на услуги в отелях «все включено» и «ультра все включено» будут утверждены в России до конца текущего года и начнут действовать в российских гостиницах в 2023 году.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Стандарты на услуги „все включено“ и „ультра все включено“ для всех категорий „звездности“ уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», — сказала Догузова.

Ростуризм, опираясь на лучший мировой опыт, четко прописал критерии соответствия отелей разных категорий звездности стандартам «все включено» и «ультра все включено». Среди требований — наличие на территории отеля несколько ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат, теплых бассейнов. Гостиницы, которые хотят работать по системе «все включено» или «ультра все включено», должны будут соответствовать этому стандарту, объяснила глава ведомства.

«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — подчеркнула Догузова.