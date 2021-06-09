Рост доходов позволил сократить дефицит бюджета Карелии

Дефицит региональной казны Карелии в 2021 году сократился более чем на 1 млрд рублей по сравнению с показателем, который был изначально заложен при формировании бюджета.

Это следует из проекта изменений в республиканском бюджете, который сегодня получил поддержку профильного парламентского комитета.

Согласно документу, доходы казны увеличены на 8,3 млрд рублей. Из них 4,1 млрд — финансовая помощь из федерального бюджета и 4,1 млрд — дополнительные собственные доходы Карелии. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».