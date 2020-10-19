Рост форелеводства в Карелии подтвердил прогнозы Минсельхоза

Форелеводческие компании Карелии по итогам 3 квартала 2020 года реализовали 12,3 тыс. тонн выращенной рыбы, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Объем выращенной рыбы увеличился на 10%, собственная переработка выросла более чем 2 раза. Показатели форлеводства фактически достигли той планки, которая была поставлена министерством сельского и рыбного хозяйства Карелии три года назад. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".