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Высокую налоговую нагрузку на ИП в Карелии объяснили решениями муниципальных властей

Новости. Общество
15:43, 14 Февраля 2020
фото: pixabay
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Налог на определенные объекты недвижимости индивидуальных предпринимателей в Карелии в последние годы вырос в 20 раз, но муниципальные власти не стремятся его уменьшить.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике депутат Леонид Лиминчук.

По его словам, рост налоговых платежей произошел после 2017 года, когда налог на определенные объекты недвижимости стал начисляться исходя из кадастровой стоимости. Размер платежей зависит от того, какой коэффициент установлен муниципальными властями.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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