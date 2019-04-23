Рост общепита ускорился в Карелии в 2019 году

Оборот ресторанов, кафе и других заведений общественного питания в Карелии в первом квартале 2019 года вырос до 1,2 млрд рублей, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это значительно выше темпов роста января-марта 2018 года, когда оборот общепита вырос всего на 0,5%.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-март 2019 года.

В каких сферах рост замедлился, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".