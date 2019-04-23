Рост общепита ускорился в Карелии в 2019 году

Новости по теме
Загрузка...
Оборот ресторанов, кафе и других заведений общественного питания в Карелии в первом квартале 2019 года вырос до 1,2 млрд рублей, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это значительно выше темпов роста января-марта 2018 года, когда оборот общепита вырос всего на 0,5%.
Такие данные приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-март 2019 года.
В каких сферах рост замедлился, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.04.2019, 21:30
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
21.04.2019, 14:40
Аналитика
22.04.2019 14:25
Капитал
Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.
22.04.2019 10:56
22.04.2019 09:47
18.04.2019 15:39
18.04.2019 15:08
Чтиво
22.04.2019 13:28
Без политики
Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин оценил успехи АО "ПКС-Водоканал" в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.
18.04.2019 14:10
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
20.04.2019 13:36
Комментарии