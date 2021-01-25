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Рост промышленности в Карелии резко замедлился к концу 2020 года

Новости. Экономика
09:32, 26 Января 2021
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Высокие темпы роста промышленного производства, наблюдавшиеся в Карелии в течение 2020 года, резко замедлились в декабре.

Это следует из отчета Карелиястата "Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий" за 2020 год.

Общий показатель промышленного производства увеличился на 2,2% по сравнению с 2019 годом, хотя итоги 11 месяцев были более оптимистичными – тогда рост составил 22,8%.

Лучшие показатели в сфере ЖКХ.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-01-26 12:41:45
Разве было чему замедляться? Просто сейчас поступили отчёты в органы статистики по году и вскрылось враньё.
Гость
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