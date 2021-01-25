Рост промышленности в Карелии резко замедлился к концу 2020 года

Высокие темпы роста промышленного производства, наблюдавшиеся в Карелии в течение 2020 года, резко замедлились в декабре.
Это следует из отчета Карелиястата "Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий" за 2020 год.
Общий показатель промышленного производства увеличился на 2,2% по сравнению с 2019 годом, хотя итоги 11 месяцев были более оптимистичными – тогда рост составил 22,8%.
Лучшие показатели в сфере ЖКХ.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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