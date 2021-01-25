Рост промышленности в Карелии резко замедлился к концу 2020 года

Высокие темпы роста промышленного производства, наблюдавшиеся в Карелии в течение 2020 года, резко замедлились в декабре.

Это следует из отчета Карелиястата "Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий" за 2020 год.

Общий показатель промышленного производства увеличился на 2,2% по сравнению с 2019 годом, хотя итоги 11 месяцев были более оптимистичными – тогда рост составил 22,8%. Лучшие показатели в сфере ЖКХ. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".