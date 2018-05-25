Рост в малом бизнесе повлиял на увеличение доходов бюджета, считают в Минфине Карелии

Налоговые и неналоговые поступления в казну Карелии, включая бюджеты местного самоуправления, за 4 месяца выросли на 1,7 млрд рублей или на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Минфина, рост доходов республиканского бюджета произошел, в основном, за счет поступлений по налогу на прибыль организаций и НДФЛ, сообщают "Вести Карелии".

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