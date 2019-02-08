Розничные торговцы в Карелии отметили улучшение ситуации в отрасли

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Выборочное обследование организаций розничной торговли в Карелии показало улучшение ситуации в отрасли в конце 2018 года.
Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата "Итоги работы потребительского рынка Республики Карелия за 2018 год".
В результате анкетирования, проведенного в четвертом квартале прошлого года, доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации уменьшилась с 17% до 15,7% по сравнению с третьим кварталом, а доля тех, кто отметил её улучшение выросла с 7,5% до 13,7%.
Как при этом большинство респондентов оценили ситуацию в розничной торговле региона, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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