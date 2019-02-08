Розничные торговцы в Карелии отметили улучшение ситуации в отрасли

Выборочное обследование организаций розничной торговли в Карелии показало улучшение ситуации в отрасли в конце 2018 года.

Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата "Итоги работы потребительского рынка Республики Карелия за 2018 год".

В результате анкетирования, проведенного в четвертом квартале прошлого года, доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации уменьшилась с 17% до 15,7% по сравнению с третьим кварталом, а доля тех, кто отметил её улучшение выросла с 7,5% до 13,7%.

Как при этом большинство респондентов оценили ситуацию в розничной торговле региона, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".