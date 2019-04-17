Россельхозбанк снижает ставки по ипотеке

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. Снижение процентных ставок составило до 1 пп, в том числе по кредитам с первоначальным взносом менее 20%.

Минимальная ставка составляет от 10% годовых и действует на покупку квартир на первичном и вторичном рынках. Также снижена ставка по программе рефинансирования ипотечного кредита: теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 10,15% годовых.

Занимая лидирующие позиции на рынке по объему выданных средств на приобретение жилья, особое внимание Банк уделяет социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы, а также участвует в программе ипотечного кредитования с господдержкой семей с детьми.

"РСХБ постоянно совершенствует условия ипотечных программ, учитывает изменения рыночной конъюнктуры и последние тенденции. Мы уверены, что снижение ставок по ипотеке позволит большему числу жителей страны улучшить свои жилищные условия", – отметила директор Департамента розничного бизнеса АО "Россельхозбанк" Светлана Вишнякова.

На правах рекламы