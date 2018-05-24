Руководитель консерватории в Петрозаводске заработал больше 4 млн рублей

По теме
Загрузка...
За 2017 год и.о. ректора консерватории Петрозаводска Владимир Соловьев заработал 4 млн 54 тыс. 630 рублей 66 копеек.
В предыдущем, 2016 году, году Соловьев заработал 4 млн 99 тыс. 663 рублей 34 копейки.
У его супруги доход в 2017 году составил 499 тыс. 190 рублей 64 копейки.
У супружеской четы квартира на 110,7 кв.м, доли квартире две квартиры на 66,8 кв.м., дом на 55,5 кв.м., а в пользовании находится земельный участок в 55 кв.м.
Ректор владеет легковым авто "ВАЗ 21124".
По теме
Выбор читателей
20.05.2018, 12:33
21.05.2018, 10:29
19.05.2018, 12:48
22.05.2018, 13:04
21.05.2018, 11:42
23.05.2018, 16:59
Аналитика
Сегодня 10:20
Политкухня
Развитие районных больниц, профилактической медицины и онкопомощи, строительство яслей, детских садов и школ, повышение реальных доходов граждан, рост экономики, решение экологических проблем – эти задачи, которые обозначил президент страны, станут приоритетными для партии "Единая Россия".
23.05.2018 13:50
22.05.2018 16:24
22.05.2018 13:04
21.05.2018 11:42
Чтиво
21.05.2018 12:37
Без политики
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
21.05.2018 11:18
12.05.2018 09:37
Медиа
21.05.2018 09:49
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии