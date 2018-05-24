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Новости. Общество
11:00, 24 Мая 2018

Руководитель консерватории в Петрозаводске заработал больше 4 млн рублей

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За 2017 год и.о. ректора консерватории Петрозаводска Владимир Соловьев заработал 4 млн 54 тыс. 630 рублей 66 копеек.

В предыдущем, 2016 году, году Соловьев заработал 4 млн 99 тыс. 663 рублей 34 копейки.

У его супруги доход в 2017 году составил 499 тыс. 190 рублей 64 копейки.

У супружеской четы квартира на 110,7 кв.м, доли квартире две квартиры на 66,8 кв.м., дом на 55,5 кв.м., а в пользовании находится земельный участок в 55 кв.м.

Ректор владеет легковым авто "ВАЗ 21124".

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Комментарии

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dgin
2018-05-24 11:13:30
Не многовато ли для руководителя учреждения культуры ?? Прямо употел работавши за такие деньги . Губернатор и мэр просто отдыхают на фоне его дохода . А сколько еще таких руководителей от искусства и культуры прикормлены федеральным центром в нищей республике .
кир
2018-05-24 11:09:53
Зачем нам знать про их доходы? Никаких эмоций не возникает.
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