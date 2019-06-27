"Русская Ким Кардашьян" выложила фото в мини-бикини, которое вот-вот порвется

Анастасии Квитко всего 24 года, но она уже покорила сердца 10 млн пользователей в "Инстаграме" благодаря своим сексуальным формам.

Чтобы отметить это знаменательное событие, девушка выложила новые фото, за которые её так любят, пишет "Лайф".

На снимках модель предстала в маленьком купальнике, который явно был ей не по размеру. Анастасия также поблагодарила подписчиков за внимание.

Анастасия, которую также называют "русской Ким Кардашьян", ранее утверждала в интервью, что её пышные формы — это заслуга природы. Кроме того, девушка регулярно посещает спортзал и не употребляет в пищу мясо, поэтому ест морепродукты, фрукты и овощи.