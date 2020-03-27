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РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования

Новости. Общество
13:03, 03 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Холдинг "РЖД" с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования.

Как сообщается на сайте ОЖД, с 7 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов, 53 поезда будут временно отменены. Изменения также затронут график движения высокоскоростных поездов "Сапсан". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на 3 пары поездов меньше.

При этом, сознавая важность сохранения устойчивого межрегионального сообщения для населения и экономики страны, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.

Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Холдинг "РЖД" отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте "РЖД".

При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг "РЖД" незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости – увеличит предложение для пассажиров.

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