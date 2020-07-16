С какой целью власти Карелии планируют передать ряд полномочий по коммуналке районам

Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов рассказал, с какой целью региональные власти решили перераспределить полномочия между республикой и муниципалитетами.

Региональный Минстрой намерен передать районам часть полномочий в части обеспечения населения теплом, газом и светом.

В области теплоснабжения предполагается, что муниципалитеты должны будут самостоятельно рассматривать обращения потребителей, оценивать готовность поселений к отопительному сезону, контролировать готовность потребителей к отопительному сезону, а также обеспечивать согласование инвестиционных программ.

Об этом в беседе с корреспондентом "Вестей Карелии" сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

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