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С какой целью власти Карелии планируют передать ряд полномочий по коммуналке районам

Новости. Экономика
11:38, 17 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов рассказал, с какой целью региональные власти решили перераспределить полномочия между республикой и муниципалитетами.

Региональный Минстрой намерен передать районам часть полномочий в части обеспечения населения теплом, газом и светом.

В области теплоснабжения предполагается, что муниципалитеты должны будут самостоятельно рассматривать обращения потребителей, оценивать готовность поселений к отопительному сезону, контролировать готовность потребителей к отопительному сезону, а также обеспечивать согласование инвестиционных программ.

Об этом в беседе с корреспондентом "Вестей Карелии" сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-07-17 12:51:48
Потому что пристав и в Африке пристав , ни как ни энегетик .
Саныч
2020-07-17 12:24:38
Классненько реформировался.
Буба
2020-07-17 12:20:04
Себе оставят сладенькое, закуп топлива) Понятно)))
Изя
2020-07-17 12:10:36
Мозгов просто нет )()
тетка
2020-07-17 12:03:17
Полномочия передать, а вас тогда ликвидировать за ненадобностью.
Гость
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