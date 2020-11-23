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С Нового года на все продаваемые в России смартфоны установят отечественные приложения

Новости. Экономика
22:00, 23 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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На смартфонах их будет 16, на компьютерах – три, а на смарт-телевизорах – четыре.

Как пишет РБК, такое требование утвердило федеральное правительство. С 1 января 2021 года предустанавливать российское программное обеспечение обязаны производители смартфонов, планшетов и другого "оборудования беспроводной связи для бытового использования" с сенсорным экраном и "двумя и более функциями", а также для стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

Как отмечает РБК, больше всего классов программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты: браузеры; поисковые системы; социальные сети; мессенджеры; сервисы электронной почты; картографические и навигационные сервисы; голосовые помощники; новостные агрегаторы; антивирусы; офисное программное обеспечение; аудиовизуальные сервисы; программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту; приложение платежного сервиса "Мир"; облачные хранилища; приложение "Госуслуги", а также "программы для доступа к ресурсам", включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе "для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность".

При этом для компьютеров обязательной будет предустановка российского браузера, офисного ПО и антивируса, для Smart TV – браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса.

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