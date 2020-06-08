"Сад памяти" в честь павших воинов высадили в лесничестве Карелии

Очередной "Сад памяти" создали в конце мая и в Пряжинском районе.

Сад появился на территории лесного фонда Колатсельского участкового лесничества. В 118 квартале на площади 1 гектар лесники и представители ООО "Русский Лесной Альянс" посадили три тысячи хвойных сеянцев, которые станут живым памятником воинам, ушедшим на фронт.





В годы войны в районе Кясняселькя – Колатсельга – Ведлозеро сражались бойцы и командиры 7-й армии Карельского фронта, погибшие в ходе оборонительных (середина июля-август 1941 года) и наступательных (июль 1944 года) боев. Боевые действия здесь в 1941 году вела Петрозаводская опергруппа войск, а в 1944 году – 99-й стрелковый корпус в составе 18-й, 65-й, 310-й дивизий и приданных частей усиления.





"Пусть поднимутся зеленые елочки на колатсельгской земле в память о тех, кто заслужил право на бессмертие! Память будет жить и в этом "саду", и в сердцах тех, кто его посадил", – отметили организаторы.



В связи с эпидемиологической ситуацией к посадкам привлекалось минимальное количество работников лесничества и арендатора. Участники обеспечивались средствами защиты и придерживались строго правил работы на расстоянии социальной дистанции – не менее 1,5 метров.

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