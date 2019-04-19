ВИДЕО: Самбурская попрощалась с профессией

Новости по теме
Загрузка...
Такое заявление Настасья Самбурская сделала на своей странице в Instagram.
Настасья Самбурская решила покинуть храм Мельпомены. Актриса сообщила поклонникам, что останется в Театре на Малой Бронной только до конца сезона. По словам 32-летней знаменитости, она служила там с 2008 года, но реализовать творческий потенциал не удалось.
Однако Настасья призвала поклонников не унывать: они по-прежнему смогут видеть артистку на сцене, но в другом амплуа. Самбурская призналась, что хочет сделать карьеру певицы, пишет издание "Дни.ру".
Отметим, что звезда переживает трудный период. Недавно она проиграла суд экс-любовнице актера Александра Головина. Светлана Белогурова доказала, что Настасья Самбурская опорочила ее честь и достоинство.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.04.2019, 14:08
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
18.04.2019, 21:30
Аналитика
18.04.2019 15:39
Капитал
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
18.04.2019 15:08
17.04.2019 10:10
16.04.2019 15:10
15.04.2019 14:13
Чтиво
18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
Сегодня 10:36
Комментарии