ВИДЕО: Самбурская попрощалась с профессией

Такое заявление Настасья Самбурская сделала на своей странице в Instagram.

Настасья Самбурская решила покинуть храм Мельпомены. Актриса сообщила поклонникам, что останется в Театре на Малой Бронной только до конца сезона. По словам 32-летней знаменитости, она служила там с 2008 года, но реализовать творческий потенциал не удалось.

Однако Настасья призвала поклонников не унывать: они по-прежнему смогут видеть артистку на сцене, но в другом амплуа. Самбурская призналась, что хочет сделать карьеру певицы, пишет издание "Дни.ру".

Отметим, что звезда переживает трудный период. Недавно она проиграла суд экс-любовнице актера Александра Головина. Светлана Белогурова доказала, что Настасья Самбурская опорочила ее честь и достоинство.