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Самолет Мишустина сел в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:16, 29 Января 2021
фото: Другой Беляков / telegram-канал / скриншот видео
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Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин прибыл в карельскую столицу.

Борт, на котором находится премьер Михаил Мишустин, приземлился в аэропорту Петрозаводска. Видео прибытия Мишустина опубликовано в telegram-канале "Другой Беляков".

"Самолёт премьер-министра приземлился в аэропорту Петрозаводска. Михаила Мишустина встретил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер планирует посетить в Петрозаводске Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2021-01-29 13:00:02
Карельские все в намордниках, Московский - без. Всё по иерархии.
однозначно
2021-01-29 12:51:09
Визги либерды разбудят занозу
Клещ
2021-01-29 12:45:05
Кто из карельских предпринимателей удостоен чести посмотреть (или уж и правда вопрос задать можно)?
Njkdez
2021-01-29 12:38:26
Артур Олегович, бледный какой то, уж не приболел случаем? Лучший губернатор России, беречь его необходимо!
Arkadiy Parovozov
2021-01-29 12:49:41
Njkdez,
Что не весел, Генерал?
Али корью захворал,
Али брагою опился,
Али в карты проиграл?
Али служба не мила,
Али армия мала,
Али в пушке обнаружил
Повреждению ствола ?
(Л.Филатов)
Njkdez
2021-01-29 12:32:56
Взгляд суровый, видимо сегодня раздаст тульские пряники любителям морса.
Беня
2021-01-29 12:50:39
Njkdez, если исходить из американской привычки скалить жубы, то таки да, выглядит угрожающе. А если исходить из российских реалий взгляд как взгляд :) У нас у каждого первого трезвого мужика такой взгляд :)
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