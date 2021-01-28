Самолет Мишустина сел в Петрозаводске (ВИДЕО)

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин прибыл в карельскую столицу.

Борт, на котором находится премьер Михаил Мишустин, приземлился в аэропорту Петрозаводска. Видео прибытия Мишустина опубликовано в telegram-канале "Другой Беляков".

"Самолёт премьер-министра приземлился в аэропорту Петрозаводска. Михаила Мишустина встретил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер планирует посетить в Петрозаводске Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.