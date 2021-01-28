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Три федеральных министра приезжают в Карелию вместе с премьером Мишустиным

Новости. Политика
08:30, 29 Января 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Вместе с премьером Михаилом Мишустиным в Петрозаводске сегодня будут работать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сегодня в Карелию приезжает премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Как сообщили в карельском правительстве, он планирует посетить Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре «Мой бизнес». Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Вместе с премьером в Петрозаводске будут работать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. У министров – отдельные графики встреч.

Например, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, по нашей информации, планирует посетить одно из предприятий камнеобработки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко побывает в Республиканской больнице и одной из поликлиник Петрозаводска.

Напомним, что некоторые высокопоставленные чиновники начали собираться в Петрозаводске накануне.

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