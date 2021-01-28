Три федеральных министра приезжают в Карелию вместе с премьером Мишустиным

Вместе с премьером Михаилом Мишустиным в Петрозаводске сегодня будут работать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сегодня в Карелию приезжает премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Как сообщили в карельском правительстве, он планирует посетить Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре «Мой бизнес». Также в плане визита - рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.



Вместе с премьером в Петрозаводске будут работать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. У министров – отдельные графики встреч.

Например, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, по нашей информации, планирует посетить одно из предприятий камнеобработки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко побывает в Республиканской больнице и одной из поликлиник Петрозаводска.

Напомним, что некоторые высокопоставленные чиновники начали собираться в Петрозаводске накануне.