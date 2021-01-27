Высокопоставленные чиновники собираются в столице Карелии перед приездом Мишустина (ВИДЕО)

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин посетит Карелию с однодневным рабочим визитом в пятницу.

В Петрозаводск начали приезжать чиновники для подготовки рабочей поездки главы российского правительства Михаила Мишустина, который прибудет в Карелию 29 января. Кортежи с "мигалками" сегодня можно увидеть на улицах карельской столицы.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали видео, как сразу несколько машин, сопровождаемых автомобилями ГИБДД, следуют по проспекту Ленина.

Напомним, как стало известно нашему изданию, 29 января Михаил Мишустин прилетит в аэропорт "Петрозаводск" на правительственном ТУ-204 с 11 до 12 часов. В этот же день в районе 16 часов планируется возвращение самолета с Михаилом Мишустиным обратно в Москву.

В программу рабочего визита премьер-министра включили посещение Соломенского лесозавода, БСМП и МФЦ в Петрозаводске.