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Высокопоставленные чиновники собираются в столице Карелии перед приездом Мишустина (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:12, 28 Января 2021
фото: © кадр из видео
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Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин посетит Карелию с однодневным рабочим визитом в пятницу.

В Петрозаводск начали приезжать чиновники для подготовки рабочей поездки главы российского правительства Михаила Мишустина, который прибудет в Карелию 29 января. Кортежи с "мигалками" сегодня можно увидеть на улицах карельской столицы.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали видео, как сразу несколько машин, сопровождаемых автомобилями ГИБДД, следуют по проспекту Ленина.

Напомним, как стало известно нашему изданию, 29 января Михаил Мишустин прилетит в аэропорт "Петрозаводск" на правительственном ТУ-204 с 11 до 12 часов. В этот же день в районе 16 часов планируется возвращение самолета с Михаилом Мишустиным обратно в Москву.

В программу рабочего визита премьер-министра включили посещение Соломенского лесозавода, БСМП и МФЦ в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-01-28 17:05:52
Мы здесь власть. Не навальная шелупонь
Святой
2021-01-28 16:46:27
Может "приглядел " место под " дворец", чего ещё можно успеть за пару часов ,кроме обеда в Северном!?
Ded
2021-01-28 15:37:03
Если он заберет с собой наше чудо, будет просто замечательно.
zanoza
2021-01-28 15:45:19
Ded, а оно ему надо :)
zanoza
2021-01-28 15:27:10
Странный кратковременный визит, а сколько шуму из-за пары часов.
Саныч
2021-01-28 15:22:21
ФСО-ники приехали.
stranger
2021-01-28 15:18:58
Перетереть и обкашлять, говоря высоким государственным штилем.
Гость
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