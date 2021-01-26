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Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

Новости. Общество
17:17, 27 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Родионов
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В программу рабочего визита премьер-министра правительства России Михаила Мишустина включили посещение Соломенского лесозавода и БСМП в Петрозаводске.

Как мы уже сообщали, в пятницу, 29 января, в Петрозаводск с рабочим визитом собирается прибыть глава российского правительства Михаил Мишустин. В этот день он прилетит в аэропорт "Петрозаводск" на правительственном ТУ-204 с 11 до 12 часов (точное время прилета еще уточняется). В этот же день в районе 16 часов планируется возвращение самолета с Михаилом Мишустиным обратно в Москву.

Ожидается, что Михаил Мишустин побывает на Соломенском лесозаводе, на котором сегодня трудятся 380 человек. Это современное предприятие занимается глубокой переработкой леса, в частности, изготавливает высококачественные пиломатериалы на экспорт, а из отходов готовится делать пиллеты для отопления.

В планах российского премьера и посещение петрозаводской БСМП. Здесь сейчас идет реконструкция приемного отделения. Больница также готовится к открытию на своей базе современного эндоскопического центра.

Затем Михаил Мишустин отправится в МФЦ, где состоится его встреча с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

По имеющейся у "Столицы на Онего" неофициальной информации, обедать Михаил Мишустин, очевидно, будет в ресторане гостиницы "Северная", где к этому уже готовятся. Так, по данным нашего издания, у работников ресторана, которые будут обслуживать высокого гостя, срочно берут мазки на ковид. Хотя, как в свое время публично сообщил сам Михаил Мишустин, коронавирусной инфекцией он уже переболел. Поэтому, мазки, возможно, берут для того, чтобы глава российского правительства не заразился повторно.

Напомним, к приезду премьер-министра Мишустина правительство Карелии готовилось еще в феврале прошлого года. Ожидалось, что республика, готовящаяся отметить 100-летний юбилей, станет одним из первых регионов, в которых побывает новый глава правительства. Но поездка тогда не состоялась. А вскоре из-за пандемии планы у Мишутина изменились.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-01-27 18:44:26
Тот, кто платит, то и музыку заказывает...
врунофф
2021-01-27 18:37:25
Что плохого в том, что он привезет самобытным денег ?
Вася
2021-01-27 18:36:05
Мутное дело.
User
2021-01-27 17:46:10
Лесозавод, больница, МФЦ - как-то мелковато для личного визита целого премьер-министра. А какова реальная цель?
театральный критик
2021-01-27 17:33:34
Всех переиграет и прилетит на вертолете.
zanoza
2021-01-27 17:43:01
театральный критик, извращенец, всё ждёшь когда прилетит голубой вертолёт :)
zanoza
2021-01-27 17:29:30
Променад на пару часов с обедом в ресторане теперь называют визитом.
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