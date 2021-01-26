Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

В программу рабочего визита премьер-министра правительства России Михаила Мишустина включили посещение Соломенского лесозавода и БСМП в Петрозаводске.

Как мы уже сообщали, в пятницу, 29 января, в Петрозаводск с рабочим визитом собирается прибыть глава российского правительства Михаил Мишустин. В этот день он прилетит в аэропорт "Петрозаводск" на правительственном ТУ-204 с 11 до 12 часов (точное время прилета еще уточняется). В этот же день в районе 16 часов планируется возвращение самолета с Михаилом Мишустиным обратно в Москву.

Ожидается, что Михаил Мишустин побывает на Соломенском лесозаводе, на котором сегодня трудятся 380 человек. Это современное предприятие занимается глубокой переработкой леса, в частности, изготавливает высококачественные пиломатериалы на экспорт, а из отходов готовится делать пиллеты для отопления.

В планах российского премьера и посещение петрозаводской БСМП. Здесь сейчас идет реконструкция приемного отделения. Больница также готовится к открытию на своей базе современного эндоскопического центра.

Затем Михаил Мишустин отправится в МФЦ, где состоится его встреча с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

По имеющейся у "Столицы на Онего" неофициальной информации, обедать Михаил Мишустин, очевидно, будет в ресторане гостиницы "Северная", где к этому уже готовятся. Так, по данным нашего издания, у работников ресторана, которые будут обслуживать высокого гостя, срочно берут мазки на ковид. Хотя, как в свое время публично сообщил сам Михаил Мишустин, коронавирусной инфекцией он уже переболел. Поэтому, мазки, возможно, берут для того, чтобы глава российского правительства не заразился повторно.

Напомним, к приезду премьер-министра Мишустина правительство Карелии готовилось еще в феврале прошлого года. Ожидалось, что республика, готовящаяся отметить 100-летний юбилей, станет одним из первых регионов, в которых побывает новый глава правительства. Но поездка тогда не состоялась. А вскоре из-за пандемии планы у Мишутина изменились.