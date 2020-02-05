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Правительство Карелии готовится к визиту Михаила Мишустина

Новости. Общество
14:57, 05 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Родионов
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Как стало известно нашему изданию, в ближайшее время новый глава правительства России Михаил Мишустин приедет в Карелию.

Вечером 4 февраля в администрацию главы Карелии поступила информация о запланированном визите нового главы российского правительства Михаила Мишустина в Петрозаводск уже на следующей неделе. Этот факт нам подтвердили несколько сотрудников республиканского правительства, включая двух министров.

Они рассказали, что в тот же день, 4 февраля, премьер-министр карельского правительства Александр Чепик уже после 18 часов начал собирать экстренное совещание, чтобы обсудить план подготовки к приезду Мишустина. Но довольно быстро из Москвы сообщили об отмене визита на следующей неделе и переносе его на другую дату. Поэтому совещание 4 февраля не состоялось, однако, по нашей информации, власти Карелии будут продолжать подготовку, так как визит состоится, но позже.

"Могу сказать, что Карелия станет если не первым, то одним из первых регионов, в котором, вероятно, уже скоро побывает Михаил Мишустин", – заявил в беседе с журналистом нашего издания сотрудник республиканского правительства. – И это объяснимо: скоро Карелия отметит свое 100-летие, в рамках подготовки к которому в республике строится немало объектов. И премьер-министру РФ есть, что показать".

Напомним, 16 января Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра России.

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Комментарии

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Вася
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Гость
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