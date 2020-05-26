Самозанятые будут получать такие же меры господдержки, как предприниматели

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, распространяющий меры господдержки малого и среднего бизнеса на самозанятых.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут распространены также и на самозанятых", – говорится в сообщении.

Среди этих мер поддержки, в частности, возможность аренды госимущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и прямые выплаты на открытие и развитие бизнеса, а также, в перспективе, доступ к участию в закупках в качестве поставщиков товаров и услуг.

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