Самые скромные кандидаты на вакансии живут в Карелии - они просят очень низкую зарплату

Компания по поиску работы и персонала HeadHunter выяснила, как отличаются зарплатные ожидания жителей регионов Северо-Запада.

Запросы у жителей Карелии ниже, чем в большинстве субъектов СЗФО — при устройстве на работу они просят зарплату, в среднем, немногим более 36 тыс. рублей. На меньшее согласны только соискатели из Псковской и Новгородской областей.

За последний год зарплатные ожидания жителей Карелии выросли — в прошлом году они указывали в своих резюме, что хотят получать, в среднем, 34,6 тыс. рублей.

Но работодатели готовы платить больше — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».