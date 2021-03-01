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"Самый богатый депутат России" арестован

Новости. Общество
21:30, 01 Марта 2021
фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы
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Депутата-миллиардера Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, задержанного в Хабаровске в пятницу, отправили под стражу на два месяца.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд.

"Центральным районным судом 28 февраля (Пашову. — Прим. ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь", — уточнила собеседница.

Ранее источник агентства заявил, что Пашова задержали во время командировки.

Как пояснил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП), депутат местного парламента Максим Козлов, парламентарий в последнее время ходил на допросы и участвовал в следственных мероприятиях по давно возбужденным уголовным делам.

Местные СМИ предполагают, что речь идет о делах против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Сам Кан находится в международном розыске.

В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что одним из организаторов нелегального бизнеса был Кан.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил центральному аппарату ведомства забрать у сотрудников сахалинского главка СК материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. Следственный комитет установил, что Кан является организатором убийства. Его пособника Дмитрия Полякова осудили в 2011-м.

Дмитрий Пашов заседает в сахалинском парламенте с 2017 года. Кроме того, он председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владелец рыбодобывающей компании "Монерон". В 2019-м Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный доход тогда составил 6,2 миллиарда рублей.

 
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Комментарии

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Leopol'd
2021-03-01 23:53:45
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