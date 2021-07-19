Санаторий «Марциальные воды» в Карелии капитально реконструируют и переоборудуют

Санаторий «Марциальные воды» в Карелии ждет комплексная модернизация — капитальный ремонт, перепланировка помещений и территории, замена всего оборудования.

Это следует из документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая займется разработкой проекта.

В техническом здании указана цель реконструкции — «модернизация существующих зданий санатория для значительного повышения уровня предоставления услуг, замены существующего оборудования, увеличения комфортабельности и доступности, повышения пожарной, физической и прочей безопасности».

Проектом будет предусмотрена перепланировка зданий спальных и хозяйственных корпусов, замена всех внутренних и наружных конструкций — от дверей и окон до кровли. Также планируется полная замена всех инженерных коммуникаций.

Что еще собираются сделать в ходе реконструкции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».