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Новости. Экономика
13:03, 16 Апреля 2018

Савельев рассказал, с чего начнет работу на посту гендиректора Корпорации развития Карелии

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Генеральным директором АО "Корпорация развития Республики Карелия" с сегодняшнего дня назначен Юрий Савельев.

В числе первых управленческих решений в новой должности Савельев назвал полное обновление регламента сопровождения инвестиционных проектов, развитие системы продвижения карельской продукции, а также создание на базе корпорации Фонда развития промышленности Карелии.             

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-04-16 14:50:38
Инвесторов как не было так и нет , а самим развиваться ума не хватает. Лучше бы вместо корпорации артель какую открыли ,делом бы занялись.
йошкин кот
2018-04-16 13:47:56
хорошо бы первым действием провести аудит средств, потраченных "корпорацией". вторым действием передать в правоохранительные органы всю документацию и.....закрыть данный неудачный проект. тем более, что на подходе (в резерве) уже есть новый :)
gaudealis
2018-04-16 13:41:15
Переименуйте в "Корпорацию монстров РК"! Давно пора!
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