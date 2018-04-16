Савельев рассказал, с чего начнет работу на посту гендиректора Корпорации развития Карелии

Генеральным директором АО "Корпорация развития Республики Карелия" с сегодняшнего дня назначен Юрий Савельев.

В числе первых управленческих решений в новой должности Савельев назвал полное обновление регламента сопровождения инвестиционных проектов, развитие системы продвижения карельской продукции, а также создание на базе корпорации Фонда развития промышленности Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".