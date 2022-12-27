«Сбер» начал тестировать новый инструмент бесконтактной оплаты — платежный стикер

Сбербанк с начала декабря начал тестировать новый инструмент бесконтактной оплаты — платежный стикер.

Об этом ТАСС в интервью рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Мы перезапустили сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android в ноябре, а с начала декабря тестируем новый инструмент — платежный стикер. Его можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться привычным касанием. Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», — отметил Царев, подчеркнув, что важно убедиться в качественности продукта прежде, чем начинать его дистрибуцию.



По его словам, Сбербанк изучает и тестирует самые разные технологии, и в приоритетном порядке сделал SberPay для Android. «Что касается других инструментов, например, платежных колец или браслетов, мы тоже на это внимательно смотрим, но пока не видим ни большого спроса, ни большого распространения. Мы все время находимся в поиске и в постоянных исследованиях, и ожидаем, что можем сделать еще что-то новое, более удобное в этой области», — отметил он.