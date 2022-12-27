Реклама

Истории успеха. Ягоды Карелии
27.12.2022 15:50
Крупная гостиничная сеть построит в Карелии трехзвездочный отель за 1 млрд рублей
27.12.2022 12:53
Легковой автомобиль протаранил «скорую» в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
27.12.2022 20:37
Маленький мальчик в Карелии приставил нож к горлу обидчика
27.12.2022 13:26

«Сбер» начал тестировать новый инструмент бесконтактной оплаты — платежный стикер

Новости. Общество
09:44, 28 Декабря 2022

Новости партнеров

Сбербанк с начала декабря начал тестировать новый инструмент бесконтактной оплаты — платежный стикер.

Об этом ТАСС в интервью рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Мы перезапустили сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android в ноябре, а с начала декабря тестируем новый инструмент — платежный стикер. Его можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться привычным касанием. Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», — отметил Царев, подчеркнув, что важно убедиться в качественности продукта прежде, чем начинать его дистрибуцию.

По его словам, Сбербанк изучает и тестирует самые разные технологии, и в приоритетном порядке сделал SberPay для Android. «Что касается других инструментов, например, платежных колец или браслетов, мы тоже на это внимательно смотрим, но пока не видим ни большого спроса, ни большого распространения. Мы все время находимся в поиске и в постоянных исследованиях, и ожидаем, что можем сделать еще что-то новое, более удобное в этой области», — отметил он.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.12.2022, 16:54
Шойгу сказал, как долго будет продолжаться спецоперация
28.12.2022, 00:10
Россиян предупредили о редких и нетипичных симптомах гриппа
22.12.2022, 18:40
Россиянин получил в Финляндии срок после покупок на 4 миллиона рублей
25.12.2022, 18:34
Ребенок погиб на железной дороге в Петрозаводске
23.12.2022, 10:22
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец
26.12.2022, 12:11
Военнослужащий в Петрозаводске застрелил свою жену

Аналитика

26.12.2022 17:01
Обществоведение
Пельмени для офтальмологов
Лучшая сотня специалистов Офтальмологического центра Карелии в течение 5 лет не только возвращает пациентам здоровье глаз, но и еще творит, дерзает и даже лепит пельмени.
Трудный год движения вперед
23.12.2022 16:14
Алексей Бахилин: «Мы свое место и роль в избирательной системе понимаем»
23.12.2022 09:00
Они делают мир ярче!
22.12.2022 11:08
Рекордная помощь: бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн рублей
20.12.2022 11:22
«ЭкоЛайн»: современное отношение к отходам
19.12.2022 12:15
Депутатов предостерегли от участия в незаконных митингах
16.12.2022 09:46
Иконы «не горят»: найдены реликвии погибшей Успенской церкви
15.12.2022 09:40
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.