Реклама

Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

Новости. Общество
11:34, 26 Октября 2021
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

Сбер начинает прием заявок от бизнеса на кредитование в рамках второго этапа льготной программы ФОТ 3.0.

Кредитные средства в период ноября-декабря 2021 года будут предоставляться предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированным некоммерческим организациям по ставке 3% с освобождением от уплаты кредита и процентов по нему в течение первых 6 месяцев.

«Первый этап программы ФОТ 3.0 показал ее высокую востребованность у бизнеса — только в Сбере ею воспользовались более 11 тысяч клиентов, финансирование было предоставлено на сумму более чем 30 млрд рублей. Но у бизнеса по-прежнему сохраняется необходимость в господдержке, особенно на фоне нового локдауна, который ожидается в ближайшее время. Перезапуск программы льготного кредитования ФОТ 3.0 поможет предпринимателям легче перенести эти ограничения и, главное, сохранить персонал, что является ключевой задачей мер господдержки. В Сбере есть все необходимые инструменты для оперативного запуска этого механизма, поэтому мы уже принимаем заявки, чтобы к дате официального старта выдач начать предоставление финансирования бизнесу», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Согласно условиям программы получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

Сегодня 10:58
Обществоведение
Важнейшее из искусств
Нынешняя молодежь не представляет, чем были кинотеатры и кино для их сверстников полвека назад.
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 8
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 11
25.10.2021 13:02
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 9
22.10.2021 15:41
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
22.10.2021 13:39
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»